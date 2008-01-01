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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Понедельник, 3 февраля



Погоду в столичной области будет определять близость холодного фронта циклон с центром над западом Архангельской области. При сплошной облачности станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области -1..+2 градусов. Ветер западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /



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