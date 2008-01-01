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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:05 Вторник, 4 февраля



Предстоящим днём Московский регион будет находиться в тыловой (холодной) части циклона, перемещающегося по северу ЕТР. И уже начиная с прошедшей ночи, началось постепенное понижение температуры воздуха, но, что касается сегодняшнего дня, то среднесуточное значение по-прежнему будет выше климатических значений этого дня.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 4 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -3..-1 градус, по области -6..-1. Ветер западный 7-12 м/с. Атмосферное давление всё ещё остаётся низким. Кислородный режим сохраняется неблагоприятный, с выраженным дефицитом в приземном воздухе. Такие погодные условия могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно у лиц с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Лица с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, так же могут отмечать появление или усиление болевых синдромов в суставах и позвоночнике. Увеличиваются вероятность возникновения простудных и острых респираторных заболеваний. Больным следует выполнять рекомендации лечащего врача, принимать вовремя лекарственные препараты, не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками.



И, тем не менее, несмотря на дискомфортные погодные условия, следует больше бывать на воздухе и не забывать о пользе закаливающих процедур и контрастного душа в домашних условиях.



Геомагнитный фон 4 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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