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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 4 февраля



Погода в столичном регионе, наконец-то, решила взять курс на похолодание. И уже 4 февраля в Москве в течение суток прогнозируется -1..-3 градуса. Однако, среднесуточная температура пока еще остается выше многолетних значений. И такой стужи, которая наблюдалась в 1917, революционном, году, нам не видать, в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки -35.5 градуса.



Но и о рекордном тепле речь теперь не идет. Абсолютный максимум для 4 февраля +5.2 градуса зафиксирован в 2002 году.



В 2018 году в Москве прошли сильные осадки, выпало до 28 мм при норме в 36 мм.



В прошлом, 2019 году 4 февраля было теплым, ночью +1.1, днем +2.8 градуса, высота снежного покрова достигала 40 см. / meteonovosti.ru /



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