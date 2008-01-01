Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
4 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 4 февраля

  Погода в столичном регионе, наконец-то, решила взять курс на похолодание. И уже 4 февраля в Москве в течение суток прогнозируется -1..-3 градуса. Однако, среднесуточная температура пока еще остается выше многолетних значений. И такой стужи, которая наблюдалась в 1917, революционном, году, нам не видать, в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки -35.5 градуса.

Но и о рекордном тепле речь теперь не идет. Абсолютный максимум для 4 февраля +5.2 градуса зафиксирован в 2002 году.

В 2018 году в Москве прошли сильные осадки, выпало до 28 мм при норме в 36 мм.

В прошлом, 2019 году 4 февраля было теплым, ночью +1.1, днем +2.8 градуса, высота снежного покрова достигала 40 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Вт.
4 фев.
-3
Ср.
5 фев.
-5
Чт.
6 фев.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Перт		 -52
Усть-Нера

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Илорин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100