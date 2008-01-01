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Крым на пороге ненастья

ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 4 февраля



погода в Крыму была ветреной и дождливой. И в то же время такой теплой, что в воскресенье, 2 февраля, в Ялте обновился абсолютный максимум температуры, воздух прогрелся до +15. Прежний рекорд (+14,9) продержался недолго - с 2015 года. А 3 и ночью 4 февраля на полуостров обрушились сильные дожди. За неполные 12 часов здесь выпало до 39 мм небесной влаги. В Симферополе выпало рекордное количество осадков, 11 мм, а прежний рекорд, 9 мм, остался в 2010 году.



Сегодня, 4 февраля, Крымский полуостров будет находиться под защитой гребня высокого давления с юга. Условия будут вполне комфортными, осадков и сильного ветра не ожидается, преобладающая температура днем +5..+8 градусов.



В ночь на среду в связи с выходом активного южного циклона погода начнет ухудшаться. С 5 по 8 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный с переходом 7 февраля на северо-западный, с порывами 15-20, местами до 25-27 м/с. Рыбакам следует учесть непростую ситуацию, выход в море в такую погоду представляет серьезную угрозу. 8 февраля (в субботу) резко похолодает, в некоторых районах ночью до 10-15 градусов мороза, днем местами 3-8 ниже нуля. / meteonovosti.ru /



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