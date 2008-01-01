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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 4 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..0 градусов; Северном -1,4..-0,4 градуса, Северо-восточном -1,3..-0,1 градуса, Восточном -1,2..-0,6 градуса, Юго-восточном -0,7..0 градусов, Южном -1,2..0 градусов, Юго-Западном -1,5..-0,3 градуса, Западном -1,9..-0,3 градуса, Северо-западном -1,1..-0,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -1,7..-1,6 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -1,8..-0,9 градуса, порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Илорин

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