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Ледники Гренландии стремительно тают

ИА "Метеоновости" / 12:46 Вторник, 4 февраля



Ледниковый покров Гренландии сегодня сокращается в семь раз быстрее, чем в 1990-х годах. Причина в том, что сейчас ледники тают не только сверху, но и снизу. Немецкие гляциологи нашли причину этого необычного явления.



Океан "подтачивает" ледники снизу Исследователи изучили систему одного из крупнейших ледников Гренландии, расположенного на северо-востоке острова, ≈ так называемого ледника 79-го градуса северной широты, состоящую из наземного ледяного тела и огромного плавучего языка, длиной 80 и шириной 20 километров.



Ледяной язык ≈ это полоса льда, которая плавает на поверхности океана, не отрываясь от основного тела ледника, расположенного на суше. Помимо ледника 79-го градуса, у которого язык самый протяженный, такие же надводные ответвления имеют и другие ледники восточного побережья Гренландии, вдоль которого проходит теплое океанское течение. И все они в последние годы уменьшаются по массе и толщине.



Ученые с помощью судов провели исследование дна океана около ледника. В ходе детального анализа авторы обнаружили , что более теплая вода устремляется под ледяной язык с повышенной скоростью. Благодаря этому ускорению, каждому квадратному сантиметру основания ледника за единицу времени передается больше тепла, чем если бы океанская вода просто омывала лед снизу.



По мере истончения льда процесс только усиливается, так как увеличивается глубина впадины, в которой закручивается поток и, соответственно, увеличивается объем теплой воды, поступающей к леднику. За последние несколько лет глубина впадины увеличилась на 15 метров.



Исследования других ледников дали возможность предположить, что , интенсивное таяние на нижней стороне льда вдоль всей Гренландии в значительной степени обусловлено формой морского дна. / meteonovosti.ru /



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