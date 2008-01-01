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Северные районы европейской России щедро посыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 13:28 Вторник, 4 февраля



Зима не спешила в европейскую России ни в декабре, ни в январе. Но в феврале, видимо, решила взять свое. Снова погодные условия определял циклонический вихрь с Северной Атлантики и его атмосферные фронты. Но на этот раз вихрь принес не только тепло, но сильные осадки и резкий порывистый ветер. 3 и даже ночью 4 февраля на Новой Земле бушевали шторма, отмечалась продолжительная метель, ветер в порывах усиливался до 29 м/с. Но для Малых Кармакул не редкость и большие порывы. Ветрено было и в Мурманской области, но здесь порывы слабее, 25 м/с. И тоже метель. Стоит упомянуть и о снеге. Его на севере выпало очень много. В Карелии до 18 мм небесной влаги. В Мурманске 6 мм осадков, но это - рекордное значение для 3 февраля. Не так давно, в 2018 году, был установлен рекорд 3 мм осадков. Еще один рекорд зафиксирован в Вологде, 9 мм небесной влаги, ранее, в 2011 году - 6 мм. Добрались снегопады и до Костромы. Где тоже рекорд - 10 мм осадков в виде снега и мокрого снега.



В ближайшие дни ожидается заметное похолодание - регион окажется в тыловой части циклона. / meteonovosti.ru /



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