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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 4 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,0..-0,4 градусов; Северном -1,7..-0,7 градуса, Северо-восточном -1,7..-0,2 градуса, Восточном -1,3..-0,8 градуса, Юго-восточном -1,1..-0,7 градуса, Южном -1,9..-0,5 градуса, Юго-Западном -2,3..-1,7 градуса, Западном -2,6..-1,5 градуса, Северо-западном -1,4..-0,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -2,0..-1,7 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,0..-1,5 градуса, порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /



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