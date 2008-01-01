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Новости погоды
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Непогода на Северном Кавказе
ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 4 февраля

  Южные районы ЕТР оказались на пути активного атмосферного фронта. Сначала он принес сильные дожди в Крым, а затем отправился в Краснодарский край и на Северный Кавказ. И здесь он показал, на что способен. 3 и ночью 4 февраля сильные дожди (до18-19 мм) прошли в Ростовской области и в Адыгее, досталось и Калмыкии (до 21 мм), но здесь сильные дожди сопровождались порывистым ветром. А в Краснодарском крае выпало до 108 мм осадков - явление не только опасное, но и редкое. Ветер в порывах усиливался до 22 м/с. В Ставрополье дул резкий порывистый ветер. Досталось и Карачаево-Черкесии. На равнинах шел дождь, выпало до 23 мм осадков. А в горах выпал сильный снег. Количество осадков до 15 мм в пересчете на воду. Снежные шапки выросли на 19 см.

В ближайшие дни ожидаются осадки, местами сильные. В горах лавиноопасно. / meteonovosti.ru /
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