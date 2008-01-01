

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 4 февраля



Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над Коми. При облачной погоде с прояснениями, местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -1..-6 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10м/с, местами порывы до 14м/с. Относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



