|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 4 февраля
Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над Коми. При облачной погоде с прояснениями, местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -1..-6 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10м/с, местами порывы до 14м/с. Относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.