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Новости погоды
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Рекордное тепло добралось до юга европейской России
ИА "Метеоновости" / 15:44 Вторник, 4 февраля

  Зима никак не спешила в среднюю полосу ЕТР. Но наступил февраль, и, похоже, холодов и снегопадов не миновать. Только вот характерной приметой стали рекорды температуры, которые каждый день фиксируются то здесь, то там. Чаще всего, в центральных областях. Но северные и южные регионы тоже не отстают. 3 февраля рекордно высоких значений довольно много. Есть и в средней полосе, но теплее всего - на юге. Рекордсменами минувшего дня стали: Эльтон +8,3 градуса, Верхний Баскунчак +9,1, Дербент +11,6 градуса, Яшкуль +13,4, Грозный +15,9. В Гудермесе воздух прогрелся до 18,6 градуса. И такой высокой температуры здесь не было с 1955 года. Да и в том году столбики термометров дотянули лишь до отметки +15 градусов.

Уже 5 февраля заметно похолодает. Список рекордов заметно сократится. / meteonovosti.ru /
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