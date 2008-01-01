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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:35 Среда, 5 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

В столичном регионе похолодает, содержание кислорода в воздухе будет близким к климатической норме, атмосферное давление остается пониженным. У практически здоровых и не метеочувствительных людей такая резкая перемена погоды отражается, в основном, в проявлениях эмоционального и вегетативного дискомфорта или могут наблюдаться метеоневрозы, то есть серьезных сбоев в работе организма не происходит.

Другое дело - люди с хроническими заболеваниями и при этом остро реагирующие на погодные изменения, у которых даже не значительные перепады метеопараметров могут привести к серьезным осложнениям: в системе кровообращения, сосудистом тонусе, артериальном давлении, учащаются приступы стенокардии, нарушения сердечного ритма, частые "скачки" артериального давления, приступы мигрени и др. Чтобы помочь организму и уменьшить негативное влияние погоды, следует, в первую очередь, лечение основного заболевания и лекарственная профилактика в случаях неблагоприятных прогнозов погоды и сопутствующие общеукрепляющие лечебные методы.

Геомагнитный фон 5 февраля прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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