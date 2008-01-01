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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:47 Среда, 5 февраля

  В Москву и область в начале февраля пожаловала настоящая зима. Выпавший снег и легких морозы очень радуют жителей столичного региона. Ведь именно такая погода и характерна для зимы. Согласно многолетним наблюдениям, в это время на улицах положено лежать сугробам высотой около 36 см. Да и морозы уже серьезные. Хотя в истории наблюдений за погодой случалось всякое. Так, в 1893 и в 1956 годах под утро воздух в столице остыл до -35,2 градуса. С тех пор таких морозов не было. А в 2002 году была оттепель, +4,5 градуса. Сильными осадками запомнился день 5 февраля 1961 года. Тогда в виде снега и мокрого снега выпало 10,3 мм небесной влаги.

В прошлом, 2019 году, температура превысила норму на 9 градусов и в течение суток колебалась около -0,4 градуса. Прошел небольшой снег. Высота сугробов составила 35 см. / meteonovosti.ru /
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