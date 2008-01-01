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Новости погоды


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Ростовскую область заметет снегом


ИА "Метеоновости" / 10:56 Среда, 5 февраля

  В ночь на среду молодой и активный циклон из Европы принес ветреную и дождливую погоду на Крымский полуостров, и сильные осадки в различном фазовом состоянии на территорию соседней Украины. Днем 5 февраля под влиянием его контрастного атмосферного фронта окажутся Ростовская область и юг Черноземья, в Краснодарском крае ожидается сильный, на черноморском побережье - очень сильный ветер.

Циклон несет мощную волну тепла, контрасты температуры в зоне фронтального раздела могут достигать в среднем 7-10 градусов. Особенно сильные осадки ожидаются на юго-востоке Украины и севере Ростовской области. Влага может выпадать снегом, мокрым снегом с налипанием на провода и деревья, и дождем. Местами высока вероятность образования гололеда. При усилении ветра возможна метель и заносы на дорогах. В ближайшие сутки-двое в Ростовской области могут вырасти двадцатисантиметровые сугробы! / meteonovosti.ru /
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