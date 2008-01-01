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Половина нормы осадков - за первую декаду февраля

ИА "Метеоновости" / 12:17 Среда, 5 февраля



Как правило, февраль не отличается обилием осадков, в среднем по Москве выпадает 33-38 мм. Лишь метели являются приметой месяца. И нынешний февраль, следуя традиции, обещает жителям столицы и снег, и метели.



В четверг, 6 февраля, при прохождении атмосферных фронтов, станет сыпать снег, выпадет 2-4 мм осадков, днем местами поднимется метель. В пятницу небольшой снежок сохранится, лишь в выходные без существенных осадков. Следующую порцию снега следует ожидать в понедельник, 10 февраля.



По расчетам, за первую декаду месяца в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.



Самой обильной на осадки была первая декада февраля в 2018 году: тогда выпало 50 мм . И все в виде снега! / meteonovosti.ru /



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