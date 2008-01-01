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Новости погоды


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Последствия снегопада в Башкирии


ИА "Метеоновости" / 12:19 Среда, 5 февраля

  Активные атмосферные фронты принесли в Башкирию сильнейшие снегопады. Снег начался в регионе во второй половине дня 3 февраля, продолжился 4 февраля. Уже 4 февраля дорожные службы начали активную работу по уборке снега. А снега выпало немало. На дорогах образовались серьезные пробки. Пришлось даже эвакуировать людей, которые начали замерзать в своих машинах. Но уже к вечеру дороги были расчищены. В Уфе из-за снегопада даже вводился режим ЧС. Снегопад тем временем продолжался. Зона осадков сместилась к северу. 4 и ночью 5 февраля снова сильные осадки. В виде мокрого снега и дождя выпало до 29 мм осадков. Из-за чего возникло еще одно опасное явление - сильнее отложение мокрого снега. Диаметр достигает 35 мм. Веса снега могут не выдержать ветви деревьев и провода. Людям следует быть внимательнее на улицах.

6 февраля Башкирия окажется в тыловой части циклона, пройдет снег различной интенсивности, на дорогах гололедица. Температура понизится до -5..-10 градусов, ночью -7..-12. / meteonovosti.ru /
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