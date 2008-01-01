Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
5 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 5 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4,3..-3,1 градуса; Северном -4,5..-3,8 градуса, Северо-восточном -4,6..-3,8 градуса, Восточном -4,5..-4,0 градуса, Юго-восточном -4,1.-3,5 градусов, Южном -4,6..-3,6 градуса, Юго-Западном -4,7..-4,1 градуса, Западном -5,0..-4,2 градуса, Северо-западном -4,7..-4,0градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура -5,1..-4,7 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -4,4..-3,4 градуса, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Ср.
5 фев.
-5
Чт.
6 фев.
-4
Пт.
7 фев.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Ист-Лондон		 -49
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Пендра-Роуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100