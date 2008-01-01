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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 5 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4,3..-3,1 градуса; Северном -4,5..-3,8 градуса, Северо-восточном -4,6..-3,8 градуса, Восточном -4,5..-4,0 градуса, Юго-восточном -4,1.-3,5 градусов, Южном -4,6..-3,6 градуса, Юго-Западном -4,7..-4,1 градуса, Западном -5,0..-4,2 градуса, Северо-западном -4,7..-4,0градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -5,1..-4,7 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -4,4..-3,4 градуса, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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