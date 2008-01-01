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Погода в Москве: отступление от правил

ИА "Метеоновости" / 12:53 Среда, 5 февраля







Но в летописи московской погоды почти в половине случаев средняя температура воздуха в феврале бывает равной, или ниже январской.



В 2007 году, с очень теплым январем, февраль оказался на 9,4 градуса холоднее. А в 1950 и 1987 годах, наоборот, за очень холодным январем последовал теплый февраль, разница в составила 11,3 и 11,4 градуса соответственно.



Но случаются и более значимые отклонения от годового хода. В Москве, в среднем раз в 10-12 лет, бывает, что март оказывается холоднее января.



Ярким примером такой погоды был 1952 год. В январе средняя температура составила -4 градуса, а в марте -9 градусов.



Недаром гласит народная мудрость: не бойся марта в январе, а бойся января в марте! Будем надеяться, что это не про нас! / meteonovosti.ru /



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