Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
5 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве: отступление от правил


ИА "Метеоновости" / 12:53 Среда, 5 февраля

  Как правило, погодные процессы в наших широтах следуют годовому циклу. Но бывают и исключения. Таким в Москве стал январь 2020 года, который больше походил на ноябрь. При положительной месячной аномалии в +9 градусов, сложно предположить, что февраль 2020 года по температурному режиму превзойдет первенца года.

Но в летописи московской погоды почти в половине случаев средняя температура воздуха в феврале бывает равной, или ниже январской.

В 2007 году, с очень теплым январем, февраль оказался на 9,4 градуса холоднее. А в 1950 и 1987 годах, наоборот, за очень холодным январем последовал теплый февраль, разница в составила 11,3 и 11,4 градуса соответственно.

Но случаются и более значимые отклонения от годового хода. В Москве, в среднем раз в 10-12 лет, бывает, что март оказывается холоднее января.

Ярким примером такой погоды был 1952 год. В январе средняя температура составила -4 градуса, а в марте -9 градусов.

Недаром гласит народная мудрость: не бойся марта в январе, а бойся января в марте! Будем надеяться, что это не про нас! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Ср.
5 фев.
-5
Чт.
6 фев.
-4
Пт.
7 фев.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Ист-Лондон		 -49
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Пендра-Роуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100