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Новости погоды
Погода в Москве: отступление от правил
ИА "Метеоновости" / 12:53 Среда, 5 февраля
Как правило, погодные процессы в наших широтах следуют годовому циклу. Но бывают и исключения. Таким в Москве стал январь 2020 года, который больше походил на ноябрь. При положительной месячной аномалии в +9 градусов, сложно предположить, что февраль 2020 года по температурному режиму превзойдет первенца года.
Но в летописи московской погоды почти в половине случаев средняя температура воздуха в феврале бывает равной, или ниже январской.
В 2007 году, с очень теплым январем, февраль оказался на 9,4 градуса холоднее. А в 1950 и 1987 годах, наоборот, за очень холодным январем последовал теплый февраль, разница в составила 11,3 и 11,4 градуса соответственно.
Но случаются и более значимые отклонения от годового хода. В Москве, в среднем раз в 10-12 лет, бывает, что март оказывается холоднее января.
Ярким примером такой погоды был 1952 год. В январе средняя температура составила -4 градуса, а в марте -9 градусов.
Недаром гласит народная мудрость: не бойся марта в январе, а бойся января в марте! Будем надеяться, что это не про нас! / meteonovosti.ru /
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