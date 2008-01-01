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Новости погоды


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Лютая стужа на Камчатке


ИА "Метеоновости" / 14:22 Среда, 5 февраля

  Погода на Чукотке и на Камчатке заметно испортилась. Циклонический вихрь покинул эти территории, а на смену ему пришел морозный антициклон. Температура воздуха постепенно понижалась. Как в континентальных районах Чукотки, так и на Камчатке сейчас гораздо холоднее, чем положено по календарю. Аномалия температуры достигает 6-8 градусов. На Камчатке, причем на юго-востоке, дошло до рекорда. В Начиках под утро 4 февраля воздух остыл до -43,4 градуса. Предыдущий рекорд, -42,7 градуса, держался с 1973 года. Но не только морозы, но и метели при резком порывистом ветре (до 24 м/с) пришли как на Камчатку, так и на Чукотку. И такая погода продержится еще некоторое время.

6 февраля влияние антициклона на Чукотке усилится, а к Камчатке подойдет южный циклон. На Чукотке осадков не ожидается, низовая метель при порывистом ветре, температура -30..-35, местами -25..-30, в континентальных районах до -50 градусов. На Камчатке местами небольшой снег. На юге полуострова -10..-15 градусов, местами -20..-25, в ночные часы до -41..-46 градусов. В северных районах -22..-27, местами -12..-17, ночью до -40. / meteonovosti.ru /
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