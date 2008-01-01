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Новости погоды


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Небывалое тепло на Урале


ИА "Метеоновости" / 14:34 Среда, 5 февраля

  Циклон и его атмосферные фронты принесли на Урал не только снегопады и метели, но и очень теплый воздух. Температура превышала привычные показатели на 10 и более градусов. И, как это часто бывает - снова не устояли многолетние температурные максимумы. 4 февраля в Пермском крае отличились Чердынь (-0,1 градуса) и Бисер (-0,9 градуса). В самой Перми было +1,4 градуса. В Курганской области рекордсменом стал Шадринск с температурой +1,6 градуса. В Свердловской области очередной рекорд был зафиксирован в Красноуфимске, +2,1 градуса. Ну а в Уфе, на которую накануне обрушились сильнейшие снегопады, было еще теплее, +2,9 градуса.

Но теплый воздух покинет Уральский регион. В тыловой части циклона заметно похолодает, пройдет снег. На рекорды тепла уже можно не рассчитывать. / meteonovosti.ru /
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