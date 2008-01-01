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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 5 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,6..-3,8 градуса; Северном -3,1..-3,8 градуса, Северо-восточном -3,2..-4,1 градуса, Восточном -3,5..-4,2 градуса, Юго-восточном -3,0..-3,3 градуса, Южном -3,2..-3,8 градуса, Юго-Западном -3,3..-4,3 градуса, Западном -3,4..-4,4 градуса, Северо-западном -2,9..-4,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -3,5..-3,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2,4..-3,7 градуса, порывы ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /



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