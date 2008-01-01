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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 5 февраля
Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над Коми. При облачной погоде с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -4..-6 градусов, по области -4..-7. Ветер северо-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 65%. / meteonovosti.ru /
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