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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 5 февраля

  Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над Коми. При облачной погоде с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -4..-6 градусов, по области -4..-7. Ветер северо-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 65%. / meteonovosti.ru /
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Зигиншор		 -50
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комфортное место: Ранигандж

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