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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:24 Четверг, 6 февраля

  В четверг днем столичный регион окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, которые связаны с циклоном. Центр циклона с юга Карелии сместится на Верхнюю Волгу. При облачной погоде временами пройдет снег. Северо-западный порывистый ветер местами поднимет метель, и его скорость достигнет 12-14 м/с. Максимальная температура воздуха в столице -4..-2, по области -7..-2 градуса. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 736 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

У метеочувствительных людей такая погода может вызвать сосудистые спазмы, повышение артериального давления, приступы стенокардии, бронхоспазма, мигрени. Следует выполнять рекомендации лечащего врача и не забывать во время принять рекомендованные лекарства, при себе всегда иметь медикаменты первой помощи. В домашних условиях, если нет противопоказаний, помогут контрастный душ, который еще называют тренажером для сосудов, ванны с минеральными добавками, тонизирующие препараты - настойка женьшеня, лимонника, элеутерококка, дозированные прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения, которые восполняют кислородный дефицит в организме и снижают проявления гиподинамии. / meteonovosti.ru /
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