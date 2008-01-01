

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:47 Четверг, 6 февраля



Температура воздуха в столичном регионе продолжает понижаться и уже совсем скоро приблизится к климатической норме. Снег уже побелил улицы Москвы и области. Но его пока недостаточно. Ведь в среднем, высота снега к этому времени достигает 37 см. Холодов пока нет, днем термометры покажут -2..-4 градусов, а ночью похолодает до -11. Ни одно из этих значений не рекордное. Сильный мороз сковал Москву в 1929 году, когда термометры показали -38,2 градуса. Это значение стало рекордом низкой температуры не только для 6 февраля, но и для всего месяца. А в 2002 году в это время была оттепель, днем воздух прогрелся до +7 градусов! Но это не рекорд февраля.



В прошлом, 2019 году, температура превысила норму на 8 градусов. Ночью термометры показали -2,4 градуса, днем -0,5 градуса. Осадков не было вовсе. Высота сугробов составила 33 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



