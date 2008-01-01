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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:47 Четверг, 6 февраля

  Температура воздуха в столичном регионе продолжает понижаться и уже совсем скоро приблизится к климатической норме. Снег уже побелил улицы Москвы и области. Но его пока недостаточно. Ведь в среднем, высота снега к этому времени достигает 37 см. Холодов пока нет, днем термометры покажут -2..-4 градусов, а ночью похолодает до -11. Ни одно из этих значений не рекордное. Сильный мороз сковал Москву в 1929 году, когда термометры показали -38,2 градуса. Это значение стало рекордом низкой температуры не только для 6 февраля, но и для всего месяца. А в 2002 году в это время была оттепель, днем воздух прогрелся до +7 градусов! Но это не рекорд февраля.

В прошлом, 2019 году, температура превысила норму на 8 градусов. Ночью термометры показали -2,4 градуса, днем -0,5 градуса. Осадков не было вовсе. Высота сугробов составила 33 см. / meteonovosti.ru /
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+36
Однадатта		 -47
Кюсюр

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Мунду

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