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Новости погоды


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Резкое падение атмосферного давления в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:37 Четверг, 6 февраля

  Уже в ночь со среды на четверг атмосферное давление в столице стало понижаться. О себе напомнил приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. И если в полночь давление составило 744.4 мм рт ст, то уже к 10 часам оно понизилась до 734.6 мм рт ст. То есть на 10 мм рт ст! Другими словами, атмосферное давление падает по 1 мм рт ст за час.

Сегодня столичный регион останется в поле пониженного атмосферного давления, что не лучшим образом может сказаться на самочувствии не только метеозависимых людей, но и отразиться на здоровье детей и людей, преклонного возраста. / meteonovosti.ru /
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