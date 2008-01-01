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Тихоокеанский циклон заденет лишь Камчатский край

ИА "Метеоновости" / 11:05 Четверг, 6 февраля



В прошедшие сутки почти вся территория Дальневосточного округа находилась в поле повышенного атмосферного давления, которое поддерживал обширный многоцентровый антициклон, раскинувший свои владения от арктического побережья до Желтого моря в меридиональном направлении и от Красноярского края до Охотского моря в широтном направлении. Ветреная погода отмечалась лишь на периферии антициклона: в Приморском крае, на юге Камчатского края и на побережье Чукотского автономного округа. Здесь ветра разгонялись до 21-24 м/с. На остальной территории округа погода была относительно спокойная с температурой: в западной половине округа близкой к норме, на востоке округа на 1-4, а в Чукотском автономном округе на 8-12 градусов, ниже средних многолетних значений.



Пока тихоокеанские вихри обходят этот регион стороной. Очередной из них сегодня кружит над океанскими просторами, никому не угрожая ненастьем.



В пятницу, продвигаясь на северо-восток, циклон будет углубляться и окажется вблизи Камчатского края. Днем в крае пройдет небольшой снег, а его интенсивность до умеренного увеличится лишь на восточном побережье южной половины края.



В субботу циклон изменит траекторию своего движения и приблизится к Камчатке. В центральных и восточных районах края снег усилится, сильный ветер до 15-20 м/с поднимет метель. Температура повысится. На остальной территории округа существенных изменений в погоде не произойдет. / meteonovosti.ru /



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