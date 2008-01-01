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Новости погоды


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Настоящая зима в Москве не задержатся надолго


ИА "Метеоновости" / 11:46 Четверг, 6 февраля

  Московская погода пытается компенсировать зимние холода, но хватит ее ненадолго. Глубокая ложбина пониженного атмосферного давления, сформировавшаяся в средней тропосфере, открыла путь в центр России арктическому воздуху. Формированию настоящей зимней погоды "поможет" область повышенного давления. Но ненадолго..

В пятницу Москва и область останутся на восточной периферии холодного западноевропейского антициклона. Но, несмотря на рост атмосферного давления, погода ожидается облачная и с небольшим снегом, который пройдет лишь в отдельных районах. Морозы усилятся, минимальная температура в Москве -9..-11, по области от -8 до -13 градусов. Днем морозы ослабеют ненамного: в столице до -5..-7, в Подмосковье до -5..-10 градусов. Впервые за зиму, средняя суточная температура воздуха приблизится к норме!

Суббота, по прогнозам синоптиков, станет самой холодной за текущую зиму. Под утро морозы даже в городе усилятся до -11..-13, по области местами до -16 градусов, днем в городе -5..-7, по области от 5 до 10 мороза. Ветер северо-западного и северного направлений стихнет до 3-8 м/с. Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье характер погоды начнет меняться. Северные ветра начнут менять направление на западное и юго-западное, и морозы ослабеют. Ночью минимальная температура -5..-10, днем от -1 до -6 градусов. При переменной облачности существенных осадков по-прежнему не ожидается. Среднесуточная температура вновь превысит норму, градуса на 3.

А на следующей неделе к нам вернется уже "надоевшая" оттепель.  / meteonovosti.ru /
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