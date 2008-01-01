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Новости погоды


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Следим за снегопадом в Москве


ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 6 февраля

  Ранним утром к столице приблизился теплый атмосферный фронт. В Тушине начался слабый снежок, на остальной территории города погода была без осадков. В 9 утра зона снегопада различной интенсивности распространилась на большую часть города. К 11 часам снег, сопровождаемы ветром охватил всю Москву. За час выпало от 0,1 мм до 1 мм осадков. Наиболее интенсивные снег, сопровождаемый порывами ветра до 14м/с наблюдался в западном Федеральной округе.

В период с 10 до 12 часов столица оказалась в теплом секторе циклона, Температура воздуха за 2 часа повысилась на 1-1.5 градуса.

К 14 часам к Москве приблизится холодный атмосферный фронт, с которым ожидается следующая порция снега. За день 6 февраля на город может выпасть до 10% месячной суммы осадков. / meteonovosti.ru /
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