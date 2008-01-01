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Новости погоды


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Аномальное тепло на сибирских просторах


ИА "Метеоновости" / 12:28 Четверг, 6 февраля

  Зима в Сибири продолжает удивлять аномально теплой погодой. С декабря по текущие дни температура превышает норму на 4-6 градусов, а в прошедшие сутки отклонение от нормы составило 10-15 градусов. В большинстве населенных пунктов Западной Сибири, от Ямала до Алтайского края, обновились суточные рекорды максимальной температуры. Ниже приведены лишь некоторые из них.

Так, в Ханты-Мансийске 5 февраля температура повысилась до 0,9o, установив новый суточный рекорд (предыдущий -2,2o, удерживался с 1995 года. ). В Тюмени новый рекорд тепла составляет 1,5o (предыдущий, 0,5o удерживался с 1961 года).

Во власть теплого воздуха попали и уральские города. В Кургане температура повысилась до +2.3o, оставив предыдущий рекорд, +1.2o, в 1969 году. В Шадринске Курганской области новый максимум для 5 февраля теперь составляет +2.5o, предыдущий рекорд был установлен в 2016 году со значением +1.6o.

В число рекордсменов попало и Поволжье. В городе Александров Гай Саратовской области температура повысилась до +4o, оставив предыдущий рекорд, +2.8o, в 1948 году.

Многочисленные температурные рекорды установлены и в Казахстане, в областях, соседствующих с Россией. / meteonovosti.ru /
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