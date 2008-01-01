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Южный циклон ухудшил погоду в Причерноморье

ИА "Метеоновости" / 14:12 Четверг, 6 февраля



Активный южный циклон, сформировавшийся над Балканами, движется курсом на северо-восток. В минувшие сутки его центр располагался над западной акваторией Черного моря. Сильные осадки прошли в Болгарии. В зону ненастья попали и юго-западные области Украины, оказавшиеся в передней части циклона. 5 февраля рекордное количество осадков выпало во Львове (13 мм, предыдущий рекорд, 10 мм, был установлен в 2003 году), в Черновцах выпало 22 мм, предыдущий рекорд, 12.1 мм отмечался в 1974 году, в Одессе обновлен рекорд столетней давности, выпало 19 мм, предыдущий рекорд, 17.2 мм, удерживался с 1919 года.



Зона осадков охватила и российские территории. В среду и в ночь на четверг сильные осадки в виде дождя и снега количеством 16-18 мм прошли в Ростовской области и Калмыкии. В Краснодарском крае сильный дождь добавил в февральскую копилку осадков до 18 мм, на черноморском побережье дождь сопровождался порывами ветра до 21-24 м/с.



В субботу циклон переместится в левобережье Волги, а в воскресенье накроет ненастной зоной южные районы Западной Сибири. / meteonovosti.ru /



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