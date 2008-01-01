Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
6 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южный циклон ухудшил погоду в Причерноморье


ИА "Метеоновости" / 14:12 Четверг, 6 февраля

  Активный южный циклон, сформировавшийся над Балканами, движется курсом на северо-восток. В минувшие сутки его центр располагался над западной акваторией Черного моря. Сильные осадки прошли в Болгарии. В зону ненастья попали и юго-западные области Украины, оказавшиеся в передней части циклона. 5 февраля рекордное количество осадков выпало во Львове (13 мм, предыдущий рекорд, 10 мм, был установлен в 2003 году), в Черновцах выпало 22 мм, предыдущий рекорд, 12.1 мм отмечался в 1974 году, в Одессе обновлен рекорд столетней давности, выпало 19 мм, предыдущий рекорд, 17.2 мм, удерживался с 1919 года.

Зона осадков охватила и российские территории. В среду и в ночь на четверг сильные осадки в виде дождя и снега количеством 16-18 мм прошли в Ростовской области и Калмыкии. В Краснодарском крае сильный дождь добавил в февральскую копилку осадков до 18 мм, на черноморском побережье дождь сопровождался порывами ветра до 21-24 м/с.

В субботу циклон переместится в левобережье Волги, а в воскресенье накроет ненастной зоной южные районы Западной Сибири. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-2
Пт.
7 фев.
-9
Сб.
8 фев.
-6
Вс.
9 фев.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мапуту		 -50
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ленкорань

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100