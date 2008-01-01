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Новости погоды
Следим за снегопадом в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 6 февраля
После 15 часов к столице приблизится холодный атмосферный фронт, с которым ожидается новая порция снега. За 3 часа на город выпадет еще 1-1,5 мм осадков.
Атмосферное давление начнет расти, ветер сменится на северо-западный и усилится в порывах местами до 15м/с. На открытых участках возможна метель. После 18 часов снег станет стихать, температура воздуха будет понижаться, к 21 часу Москве ожидается -6..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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