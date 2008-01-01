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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:34 Пятница, 7 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -9..-7, по области -10..-5 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области атмосферное давление, среднесуточная температура и содержание кислорода в воздухе приблизятся к климатической норме. Для практически здоровых и не метеочувствительных людей такая погода вполне благоприятна и не должна оказывать негативного влияния. А вот люди с хроническими заболеваниями, реагирующие на погодные изменения, находятся в зоне риска. У них возможно недомогание. Прежде всего, это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих ишемической болезнью сердца, возможны "скачки" артериального давления, приступы мигрени, не исключены приступы стенокардии, нарушения сердечного ритма. Специалисты рекомендуют, не дожидаясь ухудшения самочувствия воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными вашим лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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