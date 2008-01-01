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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:45 Пятница, 7 февраля

  Первая неделя февраля завершается, но погода, похоже, пытается наверстать упущенные холода. Вот и сегодня температура воздуха в дневные часы сохранит отрицательные значения и прогнозируется в пределах от -7 до -9 градусов. Но, тем не менее, ее среднесуточное значение будет вполне соответствовать норме. А при нормальных значениях температуре воздуха, рекордов как максимальных, так и минимальных, не достичь.

Самыми холодными сегодняшние сутки останутся в далеком 1889 году. Под утро воздух остыл до температуры -35.2 градуса, что стало рекордом суточного минимума не превзойденным до сих пор.

А самым теплым сегодняшний день зарегистрирован в 1989 году, максимальная температура составила +5.7 и это суточный рекорд для 7 февраля.

Сильными осадками отметился этот день в 1995 году. На московскую землю выпало 9.5 мм небесной влаги.

В прошлом, 2019 году, морозы были совсем слабые. Ночью термометры показали -2,7 градуса, днем -1.1 градуса. Осадков не было вовсе. Высота сугробов составила 33 см. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+38
Однадатта		 -47
Кюсюр

некомфортное место: Северо-Курильск
комфортное место: Бхагалпур

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