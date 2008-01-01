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Январь в Москве побил рекорд по темноте


ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 7 февраля

  Наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе Европейской России, как правило, отмечается в декабре. В январе небо чаще освобождается от облаков, балуя горожан солнечным сиянием. Но январь текущего сезона оказался скуп на солнышко. В Москве при норме солнечного сияния 33 часа, продолжительность его составила всего лишь 11 часов. Подобной "немилости" от природы" москвичи не получали в текущем столетии ни разу. Январь 2020 года стал самым темным за последние 20 лет.

До него рекорд принадлежал январю 2004 года, когда солнце сияло 13 часов. / meteonovosti.ru /
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