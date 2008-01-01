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Сибирский циклон несет тепло на восток

ИА "Метеоновости" / 11:11 Пятница, 7 февраля



Обширный азиатский антициклон, а он протянулся от арктического побережья Якутии до южных провинций Китая, встал прочным заслоном на пути циклонических вихрей в Дальневосточном округе. Осадки в округе отмечались лишь в отдельных районах, а на окраине антициклона усиливался ветер. На юге Камчатского края порывы достигали 28 м/с, разбушевалась метель, на Курилах ветер усиливался до 22 м/с.



Сегодня в погоде существенных изменений не произойдет. Лишь на север Курильской гряды и юг Камчатского края тихоокеанский циклон принесет снег, метель, усилит ветер до 18-23 м/с. Изменения в погоде произойдут и в западных районах Якутии. Здесь антициклон начнет теснить циклонический вихрь, перемещающийся по арктическим районам. Также начнется снег, усилится ветер, поднимется метель.



Сибирский циклон начнет "продвигать" теплый воздух на восток. Пока в восточных районах округа среднесуточная температура отстает от нормы на 1-4, а в Чукотском а.о. на 6-10 градусов. Но уже к середине следующей недели почти вся территория Дальневосточного округа будет в относительно теплом воздухе и лишь на Чукотке сохранится отрицательная аномалия температуры. / meteonovosti.ru /



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