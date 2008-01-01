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Новости погоды


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Что можно ждать от февраля в Москве


ИА "Метеоновости" / 11:32 Пятница, 7 февраля

  Февраль замыкает зимний сезон. А в Древней Руси февраль замыкал год, поэтому прозвали его "сеченем". Называли его еще "межень" - календарная межа зимы и весны. И все-таки самое меткое прозвище февраля -"бокогрей": на солнечной стороне прогрев становится заметнее.

За весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых над погодой в Москве с 1879 года, то есть за 140 лет, чаще всего февраль был холодным. В 68 случаях средняя месячная температура оказывалась на 1 и более градусов ниже нормы. Но распределялись холодные феврали неравномерно. Как известно, в прошлые годы зимние месяцы были значительно холоднее. Так, в период с 1895 по 1902 февраль ни разу не был холодным. В промежуток времени с 1945 по 1956 годы погода в феврале лишь 4 раза соответствовала сезону, а во всех остальных месяцах температура была значительно ниже нормы. В текущем столетии студеным февраль оказался лишь 4 раза, а в последний раз он бодрил морозами совсем недавно, в 2018 году, когда средняя за месяц температура не дотянула до нормы 1.4 градуса.

И все же рекордно холодным февраль отмечался в 1929 году, когда средняя за месяц температура воздуха оказалась -19.5 градусов, что при норме -7.7 градусов почти на 12 градусов ниже ее.

Теплых февралей, когда средняя за месяц температура превышала норму на 1 и более градусов) за последние 140 лет наблюдений было гораздо меньше: 43. В последние годы февраль заметно потеплел и за последние 10 лет лишь трижды он дерзнул морозами. Из последних лет удивил нехарактерным теплом февраль 2016 года. Средняя температура в нем оказалась слабо отрицательной, -0.6 градусов, что на 7.1 градуса выше многолетних значений. Очень теплым был февраль и прошлого года. Положительная аномалия температуры в нем составила 6.3 градуса. И все же они не поднялись до рекордной планки.

Рекорд принадлежит единственному февралю, в котором средний показатель температуры стал положительным. Это февраль 1990 года с температурой +0.4, что на 8.1 градуса выше нормы. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+38
Однадатта		 -47
Кюсюр

некомфортное место: Северо-Курильск
комфортное место: Бхагалпур

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