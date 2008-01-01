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Санкт-Петербург - зима закончится в субботу

ИА "Метеоновости" / 11:37 Пятница, 7 февраля



Вчера утром, 6 февраля, Медный всадник "удивленно" обозревалпобелевшую Сенатскую площадь - в Санкт-Петербурге наконец-то выпал снег. По данным официальной метеостанции Северной столицы высота снежного покрова достигла 6 см. По сравнению с февральской нормой, составляющей около 20 см, это немного, но зато сколько позитива снег доставил петербуржцам! Ведь в январе настоящей зимы они так и не увидели - на фоне бесконечной оттепели попытки формирования существенного снежного покрова потерпели неудачу.



Но снежный покров - это еще не все достижения февраля. Сутками ранее (в ночь на 5 число) температура показала самое низкое значение этой зимы (-8,9). Учитывая, что февральская норма составляет -6,9 градуса, этот мороз кажется небольшим. Но устойчивый, порой порывистый северо-западный ветер заметно усиливал холод. Так что "февральская" зима дебютировала, но не окажется ли её первое появление и последним?



По прогнозам, уже в субботу ветер перейдет с северо-западной четверти на юго-западную, днем температура повысится до 0..-2, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. А в воскресенье показания термометров будут колебаться около нуля.На дорогах гололедица.



Вся следующая неделя обещает оттепельную и ветреную погоду. / meteonovosti.ru /



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