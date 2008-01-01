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В Крыму снег и резкое похолодание

ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 7 февраля



Крым пока остается под влиянием тыловой части ненастного циклона. В прошедшие дни метеостанции полуострова фиксировали сильные, а в отдельных районах - очень сильные осадки. Так, на плато Ай-Петри только за сутки 5 февраля выпало 42 мм влаги - мокрый снег переходил в дождь. Не обошлось и без сильного ветра - местами отмечались порывы до 22-25м/с.



Минувшей ночью на полуострове началось похолодание. Ветер перешел на северо-западный, температура пошла на "минус", осадки стали переходить из жидкой фазы в твердую. В предстоящие выходные похолодание усилится: ночью в центральной части частидо -10:-15, на побережье -2:-5, на южном берегу - около нуля. Местами теплолюбивую Тавриду украсит небольшой снежный покров.



На полуострове действует штормовое предупреждение - местами возможны очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, очень сильный ветер с порывами до 25-27м/с. / meteonovosti.ru /



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