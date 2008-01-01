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Новости погоды


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Южный циклон расширил сферу влияния


ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 7 февраля

  Южный циклон, сформировавшийся над Балканами, начал продвигаться на северо-восток и в минувшие сутки его центр располагался над западной половиной акватории Черного моря. В зону его влияния попали юго-западные страны Европы, юг Украины и российские территории.

Циклон значительно ухудшил погоду не только в Крыму, но и в большинстве районов Европейского юга. Так, в четверг и в ночь на пятницу сильные осадки шли в Ростовской области, выпало местами до 27 мм, отмечалось сильное налипание мокрого снега диаметром до 35 мм. В Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии сильный снег добавил в копилку до 22 мм осадков. В Краснодарском крае - снег, переходящий в дождь, а на черноморском побережье сильный дождь количеством до 79 мм сопровождался усилением ветра до 20 м/с.

Сильные осадки прошли в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.

Сегодня в южных районах сохранится неблагоприятная погода с сильными осадками и порывистым ветром, в районе Туапсе-Сочи ожидается гроза с усилением ветра до 25 м/с, в горах Сочи выше 1000 м лавиноопасно.

Улучшение погоды можно ожидать лишь в воскресенье. / meteonovosti.ru /
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