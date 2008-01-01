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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 7 февраля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами заряды снега, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -9,3..-8,1 градуса; Северном -9,4..-8,7 градуса, Северо-восточном -9,5..-8,4 градуса, Восточном -9,7..-9,1 градуса, Юго-восточном -9,3..-8,8 градуса, Южном -9,5..-8,3 градуса, Юго-Западном -9,9..-9,0 градуса, Западном -9,6..-8,7 градуса, Северо-западном -9,3..-8,6 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура -9,5..-9,4 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -9,6..-9,0 градуса, порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-9
Сб.
8 фев.
-6
Вс.
9 фев.
+1
Пн.
10 фев.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+36
Ломе		 -50
Омолон

некомфортное место: Ню-Олесунн
комфортное место: Сагар

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