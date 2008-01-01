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Новости погоды


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Аномальное тепло на сибирских просторах сохраняется


ИА "Метеоновости" / 13:27 Пятница, 7 февраля

  Зима в Сибири продолжает удивлять аномально теплой погодой. С декабря по текущие дни температура превышает норму на 4-6 градусов, а в прошедшие сутки отклонение от нормы составило 10-15 градусов. В большинстве населенных пунктов Западной Сибири, от Ямала до Алтайского края, вновь обновились суточные рекорды максимальной температуры. Ниже приведены лишь некоторые из них.

Так, в поселке Надым, что в Ямало-Ненецком автономном округе 6 февраля температура повысилась до 0,4o, установив новый суточный рекорд (предыдущий -5.5o, удерживался с 1963 года). В этом же округе, в поселке Тарко-Сале новый рекорд тепла составляет -0.4o (предыдущий, -2.0o удерживался с 1940 года). В Ханты-Мансийске днем 6 февраля было +0.6o, а предыдущий рекорд составлял -0.8o и был установлен в 1989 году.

Теплый воздух продолжает распространяться на восток и в его власти оказался и Красноярский край. В поселке Верхнеимбатск, расположенном в Туруханском районе края новый суточный максимум для 6 февраля теперь равен -1.0o (предыдущий, -2.4o, отмечался в 1999 году).

Многочисленные температурные рекорды установлены и в Казахстане, в областях, соседствующих с Россией. / meteonovosti.ru /
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