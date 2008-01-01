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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:25 Суббота, 8 февраля
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачноcти существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве
-7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.
В столичном регионе сохранится морозная погода, температура воздуха приблизится к норме. Кислородный режим благоприятный, атмосферное давление неустойчивое, начнет слабо расти на пониженном фоне, возможны сильные порывы ветра.
Можно ли рассматривать влияние погодных факторов на организм как значимые? Да, особенно в условиях глобального изменения климата, внешние погодные факторы в сочетании с экологическими условиями, могут оказывать серьезное воздействие на здоровье и качество жизни не только людей метеочувствительных и имеющих хронические недуги, но и практически здоровых людей. Это влияние ощутимее, когда погода меняется быстро от суток к суткам, а характер метеопараметров не соответствует сезонным показателям.
Поэтому, быстрое понижение температуры является мощным раздражителем, прежде всего для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями: может меняться свертываемость крови, появляются боли в области сердца и головные боли, учащаются приступы мигрени, быстрая усталость, раздражительность и другие симптомы вегетативных нарушений. Действие холода, особенно при быстрой смене температуры, чаще всего выход на мороз из теплого помещения, может спровоцировать острый приступ стенокардии и вызвать спазм сосудов вплоть до гиперкриза, бронхоспазм, кашель или одышку при бронхо-легочных заболеваниях.
Следует строго выполнять рекомендации врачей по лечению имеющегося заболевания, при себе иметь препараты первой помощи.
Геомагнитный фон 8 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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