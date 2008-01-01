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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:14 Суббота, 8 февраля

  Завершилась первая неделя февраля и в архив погоды она войдет теплой. Несмотря на похолодание, случившееся во второй пятидневке месяца, среднесуточная температура минувших дней оставалась выше нормы (в первые три дня месяца на 7-9 градусов). И лишь сегодня, 8 февраля, несмотря на морозную ночь и сохранение отрицательных значений температуры в дневные часы, ее среднесуточное значение будет вполне соответствовать сезону. А значит рекордов, как теплых, так и холодных, сегодняшней температуре не достичь.

Самыми холодными сегодняшние сутки останутся в далеком 1929 году. Февраль этого года остается самым холодным за весь ряд наблюдений над погодой (за 140 лет), 8 числа температура под утро понижалась до -33.8 градусов, что стало суточным рекордом не превзойденным до сих пор.

А самым теплым сегодняшний день зарегистрирован в 1989 году, максимальная температура составила +6.0 и это суточный рекорд для 8 февраля.

Сильными осадками отметился этот день в 2001 году. На московскую землю выпало 14 мм небесной влаги.

В прошлом, 2019 году, ночью морозы были совсем слабые, -3.1 градуса, а днем температура повысилась до оттепели, +2.1 градуса. Осадков не было вовсе. Высота сугробов составила 33 см. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Накхонсаван		 -50
Омолон

некомфортное место: Йоханнесбург
комфортное место: Джелам

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