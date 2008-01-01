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Крепкие морозы не задержатся в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:20 Суббота, 8 февраля



Нынешняя зима не баловала жителей Центра Европейской России типичными для этого времени года морозами. Напротив, привычными были оттепели. Не один раз были "побиты" и рекорды тепла. И тем непривычнее стали морозы последних нескольких дней. А ночь на 8 февраля в Москве и области стала самой холодной за нынешнюю зиму.



В холодном антициклоне при малооблачном небе под утро температура в разных районах столицы опускалась до -14,-15 градусов, в Подмосковье морозы достигали 15-20 градусов. Самым холодным местом в Московской области был Клин, где минимальная температура воздуха составила -20,3 градуса. Не намного теплее ( -18,6 градуса) было в Истре.



Однако крепкие морозы в столичном регионе не задержатся. Атлантика вновь оказалась сильнее Арктики. Теплый атмосферный фронт очередного циклона уже сегодня вечером достигнет столичного региона. Морозы ослабеют, а минимальная температура воздуха в ночь на 9 февраля составит всего -5,-10 градусов. Днем еще теплее, -1,-6 градусов. На фоне повышенного атмосферного давления сколь либо существенных осадков этот фронт не принесет.



А к началу недели станет еще теплее, увеличится и вероятность осадков. Так что, учитывая особенности нынешней зимы, есть вероятность, что прошедшая ночь будет самой холодной в Москве и области за сезон. / meteonovosti.ru /



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