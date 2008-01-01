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Погода на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:19 Суббота, 8 февраля



Активный циклон, промчавшийся накануне по Крыму и Краснодарскому краю, ушел на южную часть Поволжья, однако на юге Европейской России в его тыловой части сохраняются сложные погодные условия.



Накануне сильные осадки накануне прошли в краснодарском крае. Так в Горячем ключе за сутки выпало 30 мм осадков, в районе Красной Поляны 36 мм, в районе Адлера порывы ветра достигали 18 м/сек.



Сильные осадки прошли в Дагестане ( до 52 мм). И сегодня 8 февраля юг Европейской России еще в непогоде. Так в Краснодарском крае (в районе Туапсе-Сочи), Адыгее сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в районе Туапсе-Сочи гроза, ветер 15-20 м/с. В Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестане ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, ветер 15-20 м/с. Заметно похолодало.



В предстоящие сутки на юге Европейской России осадки и ветер ослабеют, но будет холодно. В ночь на 9 февраля -5,-10, в горах до -15 градусов. Днем -8,-13, местами до -2 градусов. На черноморском побережье ночью -2,-7, днем 0,-5 , в районе Сочи 0,+2 градуса. В горах Сочи выше 500 метром слабая лавинная опасность. 10-11 февраля температура начнет повышаться, вероятность осадков уменьшится.



К воскресенью ослабеют ветер и осадки в Крыму, где также холодно: ночью -9,-14, днем -3,-8, на южном побережье -2,+2 градуса. К началу недели и там немного потеплеет. / meteonovosti.ru /



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