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Новости погоды


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Погода в Центре России


ИА "Метеоновости" / 14:32 Суббота, 8 февраля

  Крепкие морозы не задержались в Центре Европейской России. Уже к концу субботнего дня теплый атмосферный фронт далекого атлантического циклона доберется до западных областей. На фоне повышенного атмосферного давления сколь либо существенных осадков не ожидается, а вот морозы под натиском теплой Атлантики не устоят. Уже в ночь на 9 февраля преобладающей будет температура -9,-14, во Владимирской, Рязанской, Ивановской до -19 градусов. Теплее всего будет в западных областях, включая Московскую: -4,-10 градусов. Днем в Тверской и Смоленской областях температура может повысится до оттепели, а в Рязанской еще холодно, -4,-9 градусов. В большинстве же областей Центра от 0 до -6 градусов.

К началу недели станет еще теплее, увеличится вероятность осадков, ну а к середине недели оттепель ожидается уже в большинстве областей.

Следует отметить, что резкое похолодание на севере Центрального федерального округа привело к формированию затора льда в речной части Горьковского водохранилища (на участке от города Тутаев до города Ярославль). Был отмечен резкий рост уровня воды выше затора и только за прошедшие сутки повышение уровня воды у г. Ярославль составило 102 см, что всего лишь на 10 см ниже отметки опасного явления.

В предстоящие сутки в Ярославле ночью -11,-13, днем -1,-3; 10 февраля ночью -1,-3, днем -1,+1 градус; 11 февраля ночью -2,-4, днем 0,+2 градуса. / meteonovosti.ru /
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