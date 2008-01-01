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Погода и здоровье

ИА "Метеоновости" / 15:36 Суббота, 8 февраля



Погода ни в коем случае не может быть причиной болезни. Но она может стать причиной обострений многих хронических заболеваний. Биологические ритмы человека тесно связаны с природой и внешними условиями. Не характерные, порой аномальные колебания погодных факторов, нарушая эти связи, могут оказывать сильное влияние на самочувствие, психологическое состояние, а у лиц с различными хроническими болезнями, осложненными повышенной метеочувствительностью, вызывать серьезные нарушения в состоянии, способствовать обострениям и ухудшениям общего самочувствия. Так нынешняя зима в Центре России с совсем не зимними температурами, частым хмурым небом, повышенной влажностью воздуха, перепадами атмосферного давления и выраженным дефицитом кислорода в приземном слое воздуха, стала причиной роста погодообусловленных обострений при многих хронических заболеваниях. Прежде всего, при сердечно-сосудистой патологии, состояниях, связанных с кислородной недостаточностью, воспалительных заболеваниях суставов и позвоночника, органов дыхания. Вот и к началу предстоящей недели температура в центральных областях Европейской России вновь поднимется до положительных значений, атмосферное давление начнет интенсивно падать ( за двое суток более чем на 20 мм рт ст.)! Метеочувствительным людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями (особенно гипотоникам и гипертоникам), нарушением сердечного ритма и стенокардией, с хронической кислородной недостаточностью, с заболеваниями суставов, бронхиальной астмой придется нелегко.



Уменьшить погодообусловленные недомогания в первую очередь помогут средства, рекомендованные врачом, а также поддерживающая терапия - общеукрепляющие, витаминные и минеральные комплексы. И конечно, необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Даже при такой, не очень комфортной погоде, нужно найти время для небольших прогулок на воздухе.



Не стоит забывать и известный афоризм: "движение - это жизнь", которое должно быть девизом при любой погоде! Берегите себя!



/ meteonovosti.ru /



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