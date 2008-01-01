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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 07:10 Воскресенье, 9 февраля

  Предстоящим днём, несмотря на атмосферные фронты (тёплого фронта), которые будут пересекать Московский регион, каких-либо существенных осадков они не принесут, и это благодаря антициклональному гребню, который уже вторые сутки держит Московию под своей опекой.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы сегодня 9 февраля ожидается переменная облачность. Морозы ослабеют: максимальная дневная температура в столице составит -3..-1 градус, по области

-6..-1. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление и кислородный режим благоприятный, а вот влажность воздуха останется очень высокой.

Для большинства как метеозависимых, так и не реагирующих на изменения погодные условий людей, это довольно комфортные внешние условия. Метеопатические реакции и симптомы обострения могут развиваться у лиц с патологией суставов (хронические воспалительные и деструктивные болезни опорно-двигательного аппарата, после оперативных вмешательств и состояниях после травм суставов) и при заболеваниях органов дыхания. Причиной таких обострений является влажно-прохладные условия, которые являются очень нагрузочными для людей с такими заболеваниями. Профилактика и лечение, особенно более строгое выполнение рекомендаций врача накануне неблагоприятных прогнозов погоды, помогут избежать серьезных осложнений.

Геомагнитный фон 9 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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