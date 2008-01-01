Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
9 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:56 Воскресенье, 9 февраля

  Холод не задержался надолго в столичном регионе. И если в субботу средняя суточная температура была близка к климатической норме, то в воскресенье она уже превысит ее на 4 градуса. Сегодня днем в Москве -1,-3, по области -1,-6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

А самая холодная ночь в столице 9 февраля была чуть более девяносто лет тому назад, тогда воздух остывал до -36,2 градуса. Теплее же всего было тридцать лет тому назад, в 1990 году, когда максимальная температура воздуха составила +5,5 градуса. Больше всего осадков, 11.3 мм, выпало в 1983 году.

В прошлом, 2019 году, средняя суточная температура превысила климатическую норму на 1-2 градуса. Минимальная температура воздуха составила -2,9, максимальная -0,7 градуса. Осадков практически не было, а высота снежного покрова 31 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Вс.
9 фев.
0
Пн.
10 фев.
+4
Вт.
11 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -50
Юрты

некомфортное место: Северо-Курильск
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100