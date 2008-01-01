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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:56 Воскресенье, 9 февраля



Холод не задержался надолго в столичном регионе. И если в субботу средняя суточная температура была близка к климатической норме, то в воскресенье она уже превысит ее на 4 градуса. Сегодня днем в Москве -1,-3, по области -1,-6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.



А самая холодная ночь в столице 9 февраля была чуть более девяносто лет тому назад, тогда воздух остывал до -36,2 градуса. Теплее же всего было тридцать лет тому назад, в 1990 году, когда максимальная температура воздуха составила +5,5 градуса. Больше всего осадков, 11.3 мм, выпало в 1983 году.



В прошлом, 2019 году, средняя суточная температура превысила климатическую норму на 1-2 градуса. Минимальная температура воздуха составила -2,9, максимальная -0,7 градуса. Осадков практически не было, а высота снежного покрова 31 см. / meteonovosti.ru /



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