Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
9 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На дальневосточных островах сильные метели и ветры


ИА "Метеоновости" / 11:45 Воскресенье, 9 февраля

  В минувшую субботу Курильские острова и Камчатка находились во власти активного циклона, который и усиливал ветер до штормового. На Курильских островах до 22 м/с, в Камчатском крае порывы достигали ураганной силы, 34 м/с, кружила метель.

В начале новой недели очередной циклон, который сформируется на активном участке атмосферного фронта, будет штурмовать дальневосточные острова.

В ночь на понедельник на Сахалине снегопады разной интенсивности и продолжительности, метели при ветре 13-18 м/с, на побережьях 18-23 м/с. Днем снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого, да и тот лишь местами, на побережьях юга разыграется сильная метель при ветре 13-18 м/с.

На Курильских островах в течение суток снег и метель, штормовой ветер 20-25 м/с, ночью на юге гряды - сильная метель при ураганном ветре, до 32 м/с.

Влияние циклона скажется и на юге Камчатки, но выразится лишь в сильном ветре, 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Вс.
9 фев.
0
Пн.
10 фев.
+4
Вт.
11 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -50
Юрты

некомфортное место: Северо-Курильск
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100