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На дальневосточных островах сильные метели и ветры

ИА "Метеоновости" / 11:45 Воскресенье, 9 февраля



В минувшую субботу Курильские острова и Камчатка находились во власти активного циклона, который и усиливал ветер до штормового. На Курильских островах до 22 м/с, в Камчатском крае порывы достигали ураганной силы, 34 м/с, кружила метель.



В начале новой недели очередной циклон, который сформируется на активном участке атмосферного фронта, будет штурмовать дальневосточные острова.



В ночь на понедельник на Сахалине снегопады разной интенсивности и продолжительности, метели при ветре 13-18 м/с, на побережьях 18-23 м/с. Днем снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого, да и тот лишь местами, на побережьях юга разыграется сильная метель при ветре 13-18 м/с.



На Курильских островах в течение суток снег и метель, штормовой ветер 20-25 м/с, ночью на юге гряды - сильная метель при ураганном ветре, до 32 м/с.



Влияние циклона скажется и на юге Камчатки, но выразится лишь в сильном ветре, 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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