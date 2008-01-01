Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
На дальневосточных островах сильные метели и ветры
ИА "Метеоновости" / 11:45 Воскресенье, 9 февраля
В минувшую субботу Курильские острова и Камчатка находились во власти активного циклона, который и усиливал ветер до штормового. На Курильских островах до 22 м/с, в Камчатском крае порывы достигали ураганной силы, 34 м/с, кружила метель.
В начале новой недели очередной циклон, который сформируется на активном участке атмосферного фронта, будет штурмовать дальневосточные острова.
В ночь на понедельник на Сахалине снегопады разной интенсивности и продолжительности, метели при ветре 13-18 м/с, на побережьях 18-23 м/с. Днем снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого, да и тот лишь местами, на побережьях юга разыграется сильная метель при ветре 13-18 м/с.
На Курильских островах в течение суток снег и метель, штормовой ветер 20-25 м/с, ночью на юге гряды - сильная метель при ураганном ветре, до 32 м/с.
Влияние циклона скажется и на юге Камчатки, но выразится лишь в сильном ветре, 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения